Un italiano su quattro è completamente vaccinato, superati i 38 milioni di dosi somministrate

AGI - Sono 38.178.684 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 90,1% del totale di quelle consegnate, che sono finora 42.383.709.

Nel dettaglio, 27.733.972 Pfizer-BioNTech, 4.096.657 Moderna, 8.993.380 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.559.700 Janssen (J&J). E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.

Vaccinato un italiano Over 12 su quattro

Sono più di 13 milioni (per l'esattezza 13.028.350) gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale: il 24,01% della popolazione over 12, quasi uno su 4. Quello appena trascorso è stato un weekend da record per le vaccinazioni: per due giorni di fila sono state raggiunte le 600mila iniezioni nell'arco di 24 ore.. Sulla giornata di venerdì 4 giugno era stato registrato il record assoluto di 607mila vaccinazioni.