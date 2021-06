Un tossicodipendente ha ucciso la madre con una lancia di legno

AGI - Un tossicodipendente ha ucciso la madre e una vicina con una lancia di legno. È successo a Trevignano Romano, nei pressi della Capitale, dove le due donne, di 65 anni e di 76 anni, sono state trovate senza vita in un appartamento in via di Vigna Rosa 11.

I carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno fermato un uomo di 34 anni, disoccupato e con precedenti, figlio della 65enne. Trasportato all'ospedale di Bracciano per essere sottoposto a Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) è piantonato. Sul posto sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia.

Le donne sarebbero state trafitte con un pezzo di legno, simile ad una lancia rudimentale,