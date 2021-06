Tragedia in montagna: donna di 46 anni muore sulle Alpi Apuane

AGI - Tragedia in montagna sul versante carrarino delle Alpi Apuane. Una donna di 46 anni è morta dopo essere precipitata per circa 200 metri all'interno di un canalone sul monte Spallone, cima secondaria del gruppo del monte Sagro. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava facendo una escursione insieme ad un'altra persona quando per cause ancora al vaglio è caduta nel canalone. Inutile l'intervento del soccorso alpino, del 118 e dei vigili del fuoco. Difficoltose le operazioni di soccorso prima e di recupero della salma poi a causa di uno strato di nubi basse che hanno a lungo impedito l'intervento dell'elisoccorso.