La proposta di Sileri, dare libertà di ballo a chi ha il 'green pass' per Covid

AGI - "Ho tenuto poco tempo fa una riunione con il direttore generale della prevenzione del ministero, ho fatto presente che se abbiamo un green pass dobbiamo crederci. Deve darci accesso a una maggiore libertà. Dovremo arrivare a un punto quanto prima che puoi anche ballare in discoteca se sei munito di green pass. Non vedo quanto rischio ci sia se si balla con tutte persone vaccinate, o tamponate o guarite. Usiamo questo green pass". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo a Domenica In su Raiuno.