I casi di covid registrati in Italia sono 2.275. Si contano 51 vittime

AGI - I casi di covid registrati in Italia sono 2.275 su 14.958 tamponi e si contano 51 morti. Il totale delle vittime sale così a 126.523.

È tornato a salire il tasso di positività: l'1,5% contro l'1% registrato sabato (minimo storico dell'anno) e l'1,1% del giorno precedente. Un dato però che, come tutte le domeniche, risente della giornata festiva in cui vengono effettuati meno tamponi e principalmente a casi 'sospetti'.

In calo i ricoveri, sia in terapia intensiva (-14 con 20 nuovi ingressi) che nei reparti ordinari passati da 5981 a 4.963. Nei reparti ordinari restano ricoverate 4.963 persone contro le 5.193 di sabato (-230). In terapia intensiva 774 contro i 778 del giorno precedente.

Per quanto riguarda le diverse regioni, in testa per numero di casi resta la Lombardia con 359 nuovi casi, seguita da Sicilia (275), Campania (255) e Lazio (233).