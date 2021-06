Due italiani feriti da spari a Ibiza, grave un 25enne

AGI - Due italiani sono stati feriti nella notte a colpi d'arma da fuoco in una zona polifunzionale di Ibiza. Secondo i servizi di emergenza, i due uomini, di 25 e 35 anni, sono stati vittime di un'aggressione. Il venticinquenne è ricoverato in "condizioni molto gravi", le condizioni del trentacinquenne non suscitano invece preoccupazione.

In una zona polifunzionale

Non sono ancora emersi dettagli sulla dinamica della sparatoria, avvenuta nell'area polifunzionale nel municipio di Santa Eulalia del Rio, a nord del capoluogo, dove sono presenti diverse attività. I servizi di emergenza sono intervenuti dopo essere stati contattati alle 2:45 del mattino.