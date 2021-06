Covid: in Italia 2.436 casi e 57 decessi, il tasso di positività scende all'1% 

AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 2.436, contro i 2.557 del giorno prima ma soprattutto i 3.351 di sabato scorso. Con 238.632 tamponi, 18 mila meno del giorno prima, tanto che il tasso di positività scende leggermente dall'1,1% all'1%, valore più basso dell'anno.

I decessi sono 57 (ieri 73), per un totale di 126.472 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 48 in meno (ieri -56) con 20 ingressi del giorno, e sono 788 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 295 unità (il giorno precedente è -229), 5.193 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è la Lombardia (+436), seguita da Campania (+307), Sicilia (+234), Lazio (+210, di cui 93 a Roma), Piemonte (+189) e Puglia (+161). I contagi totali salgono così a 4.230.153.

I guariti sono 7.200 (il giorno precedente erano -5.370), per un totale di 3.908.312. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 4.823 in meno (ieri -5.370 ): i malati ancora attivi sono ora 195.369, sotto quota 200 mila per la prima volta dal 23 ottobre 2020. Di questi, sono in isolamento domiciliare 189.388 pazienti.