AGI - Muore sul campo di calcetto mentre commemora il fratello. Accade nel Napoletano. Giuseppe Perrino, 29 anni, è stato colto da un malore mentre giocava una partita tra amici a Poggiomarino, si è accasciato a terra ed ha perso i sensi. Era in campo in occasione di un torneo organizzato in memoria del fratello Rocco, morto il 9 giugno 2018 a 24 anni. Il ragazzo passeggiava in bicicletta e cadde; morì poco dopo in ospedale, con strascichi giudiziari perché la famiglia denunciò medici e infermieri dell'ospedale di Sarno (Salerno).

Un discreto calciatore

Perrino era calciatore: centrocampista grintoso ma con buona tecnica, aveva vestito le maglie di Parma, Sapri, Ebolitana, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra. La salma potrebbe essere sequestrata perché i familiari vogliono conoscere le cause della morte che, secondo anche i medici intervenuti, sarebbe dovuta a un arresto cardiocircolatorio.