Oltre 12 milioni gli italiani che hanno completato la vaccinazione

AGI - Sono oltre 12 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, per la precisione 12.077.591 (il 20,38% della popolazione). E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.09 di oggi.

Le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia sono 34.951.354, il 95,3% del totale di quelle consegnate, che sono finora 36.692.939. Nel dettaglio, 24.310.552 Pfizer-BioNTech, 3.375.557 Moderna, 7.420.580 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.226.250 Janssen (J&J).

Le dosi in arrivo

A giugno è previsto l’arrivo in Italia di altre 20 milioni di dosi, alle quali si potrebbero aggiungere ulteriori 7,3 milioni di vaccini se l’Ema darà il via libera anche al Curevac. Oltre ai medici di base, dovrebbero aumentare anche le farmacie che somministrano i vaccini. Ancora, nel periodo luglio-settembre nell’Ue dovrebbero arrivare 529 milioni di dosi, con AstraZeneca che dovrebbe consegnarne oltre 100 milioni per la prima volta da inizio campagna.