Per festeggiare le riaperture, Illycaffé offre l'espresso al bar 

AGI - Un caffé offerto a tutta l’Italia per festeggiare la riapertura alle consumazioni all’interno di bar e ristoranti e una nuova tazzina d’artista per celebrare e ricordare questo giorno. E' l’iniziativa RipARTiAMO pensata da Illycaffè per celebrare il rito dell’espresso al bar, a cui in questi mesi abbiamo dovuto rinunciare.

Domani l’espresso sarà offerto negli illy Caffè e in tutti i bar partner aderenti all’iniziativa. "Sono oltre 3 mila i bar coinvolti tra nord e sud Italia, supereremo il milione, milione mezzo di caffè offerti", ha detto in una intervista all'AGI Massimiliano Pogliani, amministratore delegato di Illy caffè

. "Siamo contenti di poter celebrare con un gesto simbolico ma anche concreto un momento che tutti noi stavamo aspettando per tornare a uno dei riti più apprezzati cioè quello della tazzina di caffè al bar. E' un rito importante che racchiude il piacere di bere un buon caffè ma anche il piacere di stare insieme. Il fatto che il primo giugno si possa ritornare a farlo in sicurezza anche all'interno dei bar è l'inizio di un ritorno alla normalità che tutti aspettiamo e noi lo vogliamo celebrare offrendo un caffè a tutta l'Italia, per celebrare la ripartenza".

Un augurio per tutti i cittadini che in questi mesi hanno dovuto ripensare al loro quotidiano, spiega la società, ma anche e soprattutto un segno di supporto concreto per quelle attività, nel mondo della ristorazione e accoglienza, messe in grave difficoltà dalle restrizioni: le stime indicano 50 mila bar e ristoranti a rischio chiusura (oltre 20mila sono quelle cessate nel 2020), con perdite ipotizzate a 34 miliardi di euro e 350 mila posti di lavoro coinvolti.

Un anno difficile che ha segnato anche un cambiamento nei consumi.

"Avevamo un business, fino a 2019, che per il 60% era costituito da vendite (globali) fuori casa e 40% di consumi in casa. Nel 2020 siamo riusciti, grazie anche a uno sforzo importante di investimenti per una trasformazione digitale, a invertire questa proporzione", spiega ancora Pogliani all'AGI. "Questo ci ha permesso di mitigare un impatto che poteva essere molto più forte e chiudere l'anno in modo positivo in utile. E' importante perché ci permette di affrontare la ripartenza con uno slancio nuovo. Vediamo che una parte del business è legata all'andamento delle vaccinazioni: tanto più i paesi stanno riaprendo, i primi sono stati gli Usa e l'Inghilterra, tanto più vediamo che il consumo sta riprendendo, ovviamente non è ancora tornato a livelli pre-covid però questi paesi sono in linea con il piano che abbiamo. L'Italia sta ricominciando a riprendersi e crediamo che dal mesi di giugno in avanti ci sarà una decisa ripresa dei consumi anche fuori casa".

Oltre all’offerta dell’espresso, per celebrare questo momento, l’artista Matteo Attruia ha disegnato per Illy una speciale tazzina RipARTiAMO, un oggetto di pregio che racconta attraverso l’arte, la bellezza del bar e del piacere del caffè.