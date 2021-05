Jason Dupasquier non ce l'ha fatta, morto a 19 anni dopo l'incidente al Mugello

AGI - È morto il pilota Jason Dupasquier, ricoverato da ieri nell'ospedale Careggi Firenze dopo il terribile incidente in moto durante le qualifiche della Moto3 nel circuito del Mugello. L'annuncio è stato dato dalla sua scuderia, la Prustel GP sui social: "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Jason Dupasquier. Siamo devastati e in questo momento tutti i nostri pensieri vanno alla famiglia di Jason. Ci mancherai tantissimo e non ti dimenticheremo mai, Jason".