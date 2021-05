Il boom di prenotazioni per il vaccino nelle farmacie del Lazio

AGI - In appena 3 ore sono stati circa 6000 i cittadini del Lazio che si sono prenotati per avere direttamente in farmacia la somministrazione del vaccino anti Covid della Johnson & Johnson. Lo riferisce l'Unità di crisi regionale. Nello specifico, sono 2.630 prenotazioni nella città di Roma; 1.393 nella provincia di Roma; 680 nella provincia di Frosinone; 844 nella provincia di Latina; 114 in quella di Rieti e 188 in quella di Viterbo.