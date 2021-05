Vinti 156 milioni al SuperEnalotto con una schedina da 2 euro

AGI - SuperEnalotto rende milionaria Montappone (Fermo) con un 6 da oltre 156 milioni di euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Montappone presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53.

Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2021. La sestina vincente è stata: 1,7,37,43,63,81 - Jolly 34 - SuperStar 26. Il sei è stato centrato con una schedina da 2 euro.

Con quella di stasera sono 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando era stato vinto a Sassari (SP) un Jackpot da oltre 59 milioni di euro.

Poco più di 1.600 abitanti in provincia di Fermo, nelle Marche, 370 metri sul livello del mare, il piccolo centro di Montappone vive soprattutto con le attività artigianali, come la rinomata produzione di articoli per arredamento, in vimini o in midollino, e l'arte del merletto apprezzata in tutta Italia. Inoltre, Montappone è famosa per la produzione del cappello, la cui arte è custodita da numerosi anni in un museo particolarmente visitato.

Grazie alla produzione di alcuni rinomati cappelli, il paese vanta la presenza di numerose industrie per la produzione dei complementi di abbigliamento. Il cappello classico e artigianale prodotto in questa zona è quello realizzato con paglia. Si producono anche borsette in truciolo, giunco e altri materiali, e lavorano anche numerose botteghe di ceramica. Dal 2014 Montappone è amministrata da una lista civica, "Fare Comune", guidata dal sindaco Mauro Ferranti.