Scambia un sms romantico con una frase di Battiato per un addio e chiama i carabinieri

AGI - Per ricordare Franco Battiato ha inviato un messaggio via Whatsapp alla moglie citando un verso di un brano del cantautore siciliano scomparso. Ma la donna, non capendo il contesto né l'intenzione del marito, ha frainteso scambiando quello che era una frase romantica per un messaggio di addio. Così ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto.

È successo a Bologna, martedì pomeriggio, quando i militari della compagnia di Borgo Panigale sono intervenuti in un'abitazione aspettandosi di dover trattare il caso di un aspirante suicida. Invece l'uomo stava bene e così si è scoperto che si trattava solo di un equivoco.