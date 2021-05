In Sardegna le vacanze su misura con 'l'amico del posto'

AGI Una vacanza autentica e a prova d'imprevisto grazie all'amico del posto. In Sardegna si può, anche se non si conosce nessuno, grazie a Davide Fancellu che - in piena pandemia - si è inventato un servizio per i vacanzieri, ai quali vende esperienza, cioè la propria conoscenza di nativo dell'isola. La spiaggia paradisiaca conosciuta da pochi, cosa fare in caso di maltempo, le curiosità che non ci sono nelle guide e poi i servizi: navette, ristoranti, indicazioni stradali ed esperienze da non perdere. Questo offre Fancellu che proprio nel 2020, l'anno orribile per i viaggi, ha deciso di sfidare il Covid e ha lanciato il suo progetto 'Dran, Travel Planner Family' per confezionare itinerari su misura per chi vuole scoprire la Sardegna più vera.

La scorsa stagione è andata così bene che è nata una collaborazione con agenzie di viaggi e diversi tour operator. Il sito è in crescita, anche se sono i social, dove l'idea ha attecchito, l'habitat naturale di 'Dran, Travel Planner Family' che ha oltre 20 mila follower solo tra Instagram e Facebook. Il progetto è scaturito dalla passione per i viaggi e la natura di Davide e sua moglie Romina Fara, ma l'anno di svolta è stato il 2013. Lei aveva vinto un bando per un lavoro al consolato italiano di Melbourne, lui aveva scelto di raggiungerla in Australia.

Il viaggio attorno al mondo

Dopo un paio d'anni la coppia ha deciso di mollare tutto e realizzare il sogno di un viaggio per il mondo. Risparmi in tasca e zaino in spalla, i coniugi sono rimasti 6 mesi nel Sud-est asiatico e altrettanti in Sudamerica, per un totale di 42 Stati visitati. I viaggi sono proseguiti anche dopo l'arrivo dei due figli. Posti incantevoli, paesaggi mozzafiato, volti, tradizioni, esperienze uniche sempre immortalate da foto che poi finivano sulle pagine social della coppia i cui follower crescevano di scatto in scatto. E assieme alle visualizzazioni aumentavano le curiosità.

"In tanti, sia italiani che stranieri, ci chiedevano consigli e suggerimenti su come arrivare o come trovare quello che vedevano sulle nostre pagine. Noi abbiamo sempre risposto e dato i nostri suggerimenti", racconta Davide Fancellu. Così, quando sono rientrati nella natia Sardegna, lui e sua moglie hanno avuto l'idea di far fruttare la loro esperienza di viaggiatori offrendo indicazioni sul luogo che meglio conoscono. Per questo Fancellu, laureato in biologia marina, ha seguito corsi specifici per confezionare e costruire offerte turistiche e poi ha lanciato il suo progetto.

© Travel Planner Family Piscina naturale in Sardegna

"Lo scorso anno ho avuto anche diversi clienti vip", tra questi l'ex tronista Claudio Sona, ma anche la modella e influencer Linda Morselli. Quest'ultima, assieme a delle amiche, "voleva fare un'esperienza autentica", così Dran, Travel Planner Family ha organizzato una giornata a Montresta (piccolissimo paese in provincia di Oristano), dove una signora del posto ha insegnato loro a fare la pasta tipica, i 'pipiriolos' e altre prelibatezze locali. Tutto filmato, fotografato e pubblicato sui loro seguitissimi profili.

"Oggi vivo di questo e vedo il mio lavoro molto simile a quello di un sarto, io studio i percorsi adatti per ogni cliente. Come se cucissi loro addosso la vacanza", ha aggiunto Fancellu, che prima di proporre una bozza di itinerario, sottopone al turista un breve questionario per individuarne gusti, preferenze ed esigenze. Un totale di 15 domande per capire chi ha davanti. Una vacanza a prova di imprevisto: "Io offro sempre assistenza prima, dopo e durante il soggiorno", assicura Fancellu. "Non abbandono mai il cliente".