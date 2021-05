Dal 15 maggio niente più quarantena per i cittadini europei, britannici e israeliani

AGI - Dal 15 maggio non servirà più la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei e lo stesso varrà per i cittadini provenienti da Regno Unito e Israele. È una delle decisioni emerse dal tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo.

In merito agli Stati Uniti verranno potenziati i voli Covid free. L'obiettivo è quello di riaprire entro la metà di giugno eliminando la quarantena anche per i turisti provenienti dagli Usa, e applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o guarigione dal Covid).

L'Italia lavora per organizzare voli covid-free per Dubai, dove da ottobre partirà l'Expo.

Per fare ingresso in Italia da Paesi Ue, dal Regno Unito e da Israele basterà un tampone negativo, essere vaccinato o essere guarito dal covid negli ultimi sei mesi. Di fatto si tratta delle stesse regole in vigore in Italia per gli spostamenti verso regioni non gialle.