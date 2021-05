Un operaio è morto in un cantiere nel Bergamasco

AGI - Nuovo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. Questa volta la vittima è un uomo di 46 anni, schiacciato da una lastra di metallo, caduta dall'alto, mentre stava lavorando in un cantiere per la costruzione di due ville a Pagazzano nella Bergamasca. Sul posto sono intervenute un'ambulanza, un'auto medica e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul fatto indagano i carabinieri di Treviglio.