Positivi 23 passeggeri sbarcati a Fiumicino. Provenivano dall'India

AGI - "Ieri sera alle ore 21.15 è atterrato all'Aeroporto di Fiumicino il volo proveniente dall'India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio. Alle ore 22 sono iniziate le operazioni delle Uscar che sono andate avanti fino a tarda notte. In 23 sono risultati positivi ai tamponi (percentuale positivi a bordo 9%). Sono risultati positivi anche due componenti dell'equipaggio".

Così in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Siamo ora in attesa dei risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell'Istituto Spallanzani. Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l'isolamento. Voglio ringraziare i nostri operatori, le Uscar guidate da Pierluigi Bartoletti e Stefano Marongiu, Adr, la Protezione civile e le Forze dell'ordine per il grande lavoro svolto", ha aggiunto D'Amato.

In attesa dei risultati dei tamponi da Fiumicino, è intervenuto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, durante una trasmissione su radio Cusano campus: "Non necessariamente le varianti sono più aggressive o contagiose, ma in ogni caso saremo capaci di reagire". Ha poi aggiunto: "Ogni volta che esce una variante si genera il panico, bisognerebbe essere più attenti nella comunicazione".

Come noto, nei giorni scorsi – dopo il forte aumento dei casi di Covid nel Paese asiatico e la diffusione della cosiddetta ‘variante indiana’ – il ministro della Salute ha firmato un’ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi nelle due settimane precedenti è stato in India. I residenti nel nostro Paese possono rientrare solo dopo due tamponi, uno alla partenza e uno all’arrivo, osservando comunque 14 giorni di quarantena.