Nuovi scontri a Roma, manifestanti vicino palazzo Chigi

AGI - Nuova manifestazione in centro a Roma davanti ai palazzi della politica. Un corteo di dipendenti di Alitalia è giunto a pochi passi da palazzo Chigi per protestare contro la trattativa per il futuro della compagnia aerea. "Alitalia non si tocca" era scritto su alcuni striscioni esposti dai dipendenti.

Per arginare la manifestazione, e un'altra organizzata dagli ambulanti, le strade del centro sono chiuse al traffico, diverse camionette della Polizia hanno sbarrato l'accesso a via del Corso. Alcuni manifestanti sono riusciti ad arrivare fino alla strada che costeggia il palazzo del governo ma sono stati bloccati quando hanno cercato di entrare a piazza Colonna.