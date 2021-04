Covid: in Italia 8.444 nuovi casi e 301 morti, tasso di positività al 5,8% 

AGI - Sono 8.444 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 13.158 di ieri: in netto calo anche il numero dei tamponi (145.819 contro i 239.482 di ieri) per cui il tasso di positività sale al 5,8% (ieri era al 5.5%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I morti nelle ultime 24 ore sono 301 (ieri erano stati 217), per un totale di 119.539.

Lieve calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 20.635, con un decremento di 27 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.849, meno 13 rispetto a ieri (con 132 ingressi del giorno, a fronte dei 114 di ieri).

La Regione con più casi nuovi di contagio è la Campania (1.282), seguita dalla Sicilia (1.069), dal Lazio (964), dall'Emilia Romagna (936) e dalla Lombardia (872). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 3.971.114.

Gli attualmente positivi diminuiscono di 8.400 unità, diventando 452.812, mentre i dimessi/guariti sono 16.539 in più, complessivamente 3.398.763.

I positivi in isolamento domiciliare sono 429.328, in calo di 8.360 rispetto a ieri.