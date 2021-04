Covid: 14.761 nuovi casi e 342 morti, tasso positività 4,67%

AGI - In calo i nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 14.761 a fronte dei 16.050 di ieri (il dato di 16.232 comunicato inizialmente è stato oggi corretto dal ministero); in diminuzione però anche il numero dei tamponi (315.700 oggi a fronte dei 364.804 di ieri) per cui il tasso di positività sale al 4,67% (ieri era 4,4%).

I morti delle ultime 24 ore sono 342 contro i 360 di ieri. Diminuisce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 21.440, con un decremento di 654 unita' rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.979, meno 42 rispetto a ieri (153 gli ingressi del giorno contro i 174 di ieri).

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 2.304; a seguire Campania (1.970), Puglia (1.692), Lazio (1.221) ed Emilia Romagna (1.104). I casi totali dall'inizio della pandemia sono 3.935.703. Gli attualmente positivi sono 465.543, in diminuzione di 6.653 rispetto a ieri, i dimessi/guariti 21.069 in piu', per un totale di 3.351.461. In isolamento domiciliare figurano 441.124 persone, meno 5.957 rispetto a ieri.