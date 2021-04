Un uomo è gravemente ustionato per un incendio scoppiato in un distributore di benzina

AGI - A Brusnengo, piccolo centro al confine tra le province di Biella e Vercelli, un uomo di 26 anni è rimasto gravemente ustionato questa notte, intorno alle 3,30, nell'incendio scoppiato in un distributore di benzina sulla sp 142. L'uomo è stato trasportato prima alla rianimazione dell'ospedale di Biella e poi in elicottero al Cto di Torino. Ancora non sono chiare le circostanze dell'incidente, sulle quali indagano le forze dell'ordine