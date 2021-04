Grillo: "Mio figlio è innocente, non uno stupratore seriale"

AGI - "Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale", "ma non c'entra niente, non è vero niente che c'è stato uno stupro". Lo dice Beppe Grillo in un video pubblicato su Facebook. "Dopo due anni sono stufo - aggiunge - allora arrestate anche me, ci vado io in galera".

"Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Io voglio chiedere, voglio una spiegazione perché un gruppo di 'stupratori seriali', compreso mio figlio non sono stati arrestati. La legge dice che gli stupratori vengono arrestati e messi in galera e interrogati in galera o ai domiciliari. Invece sono lasciati liberi per due anni, perche'? Perché non li avete arrestati subito? Ce li avrei portai io in galera, a calci nel culo", aggiunge.