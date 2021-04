I nuovi casi in calo a 15.370, con quasi 100 morti in meno

AGI - Calano i nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 15.370 a fronte dei 15.943 di ieri; in aumento i tamponi (331.734 oggi contro i 327.704 di ieri) per cui il tasso di positività scende al 4,63%.

In discesa anche il numero dei morti, sono 310 rispetto ai 429 registrati ieri, per un totale dall'inizio della pandemia di 116.676.

Diminuiscono i ricoveri

In diminuzione la pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva ci sono 3.340 pazienti (26 in meno rispetto a ieri, mentre sono 163 gli ingressi del giorno, contro i 199 di ieri), i ricoverati con sintomi sono 24.100 (643 in meno rispetto a ieri).

Il numero di persone in isolamento domiciliare sono ad oggi 477.868 (ieri 478.629); il totale di attualmente positivi è di 505.308 (in calo di 1.430 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 3.235.459, con un incremento di 16.484.

Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (2.546, ieri 2.431), Campania con 2.232 (ieri 1.994), Puglia con 1.525 (ieri 1.537), Lazio con 1.378 (ieri 1.474) e Sicilia con 1.301 (ieri 1.370). I casi totali dall'inizio della pandemia sono 3.857.443 (alla data di ieri erano 3.842.079).