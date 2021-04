Rapinato in casa il calciatore della Roma Chris Smalling 

AGI - Rapina alle 5 di mattina in casa del giocatore della Roma, Chris Smalling. Secondo quanto si apprende, tre uomini armati di pistola sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex e monili d'oro. In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Tor Carbone. Nessun ferito.