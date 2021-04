Covid: 13.447 nuovi casi ma  i decessi sono 476, il tasso di positività al 4,4%

AGI - Sono 13.447 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.789 di ieri, ma con 304.990 tamponi, ben 114 mila in più. Tanto che il tasso di positività scende dal 5,1 al 4,4%.

In aumento i decessi, 476 (ieri 358), per un totale di 115.088 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ricoveri in calo

In netto calo, invece, i ricoveri: le terapie intensive sono 67 in meno (ieri +8) con 242 ingressi del giorno, e scendono a 3.526 in totale, mentre i ricoveri ordinari calano di 377 unità (ieri +78), 26.952 in tutto.

Lombardia e Campagna le regioni con più casi

La Regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.975), seguita da Campania (+1.627), Sicilia (+1.384), Puglia (+1.191), Lazio (+1.164) e Piemonte (+1.057). Tutte le altre Regioni segnalano meno di mille casi. Il totale dei contagi sale così a 3.793.033.

I guariti sono 18.160 (ieri 18.015), per un totale di 3.158.725. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 5.197 in meno (ieri -8.588): i malati ancora attivi sono ora 519.220. Di questi, 488.742 pazienti sono in isolamento domiciliare.