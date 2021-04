A Bologna  vaccini anche in bicicletta 

AGI – Debutta a Bologna il “bike through”, per dare la possibilità di arrivare all’hub vaccinale in bicicletta invece che in auto. Il progetto è riservato, ad ora, alle persone diabetiche che stanno ricevendo il vaccino in quanto inserite nella categoria dei vulnerabili.

Ed è stato creato dall’Ausl di Bologna insieme all'associazione dei pazienti. L'obiettivo è lanciare un messaggio che unisce alla vaccinazione anti-Covid anche le attività che contribuiscono alla promozione della salute.

Il nuovo servizio è attivo all’hub della fiera di Bologna e già questa mattina sono arrivati i primi ‘ciclisti’ che sono stati vaccinati. Il progetto ha ricevuto anche il plauso del commissario all’emergenza, Paolo Figliuolo in visita all’hub bolognese insieme al capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Fabrizio Curcio.

“Ho visto in questo centro vaccinale - ha detto il generale Figliuolo - una bella sinergia tra il pubblico, la Regione, il Comune e l'ente Fiere. Devo ringraziare veramente i medici, infermieri, operatori socio sanitari volontari e tutti quelli che si stanno adoperando anche con inventiva, allietando anche con i clown il personale. Novità assoluta - ha ricordato il commissario - è il bike through per delle categorie che devono fare il vaccino perché hanno dei problemi di natura sanitaria”.