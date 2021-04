In Italia somministrate più di 11 milioni di dosi di vaccino contro il Covid

AGI - Sono 11.252.066 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 79,6% del totale di quelle consegnate, pari a 14.136.480 (nel dettaglio 8.709.480 Pfizer/BioNTech, 1.328.200 Moderna e 4.098.800 AstraZeneca).

Le somministrazioni, effettuate in 2.110 centri in tutta Italia, hanno riguardato 6.670.840 donne e 4.581.226 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.481.428.

Secondo quanto riferisce il report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, le dosi sono state somministrate a 3.068.873 operatori sanitari; 502.670 unità di personale non sanitario; 570.199 ospiti di strutture residenziali; 3.854.792 over 80; 234.856 unità delle forze armate; 1.061.000 unità di personale scolastico; la voce 'altro' comprende 1.959.676 persone.