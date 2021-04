Una 17enne ha confessato l'omicidio dell'uomo accoltellato a Bari

AGI - Ha confessato la 17enne barese che ieri sera ha accoltellato mortalmente il 45enne Giuseppe De Mattia, nel quartiere Libertà di Bari. La ragazza ha detto di aver difeso se stessa e la madre dalla furia dell'uomo, con il quale la madre stava litigando per questioni familiari.

Le due donne sono state convocate nel pomeriggio in Questura come persone informate sui fatti, poi l'ascolto della minore è stato interrotto quando è emersa la sua responsabilità. Nei suoi confronti non sono state disposte misure cautelari.