Covid: In Italia calo di contagi e indice di positività. Morte 376 persone

AGI - In lieve calo la curva epidemica in Italia. I casi nelle ultime 24 ore sono 21.261, contro i 21.932 di ieri, con 359.214 tamponi, 28mila in più. Il tasso di positività è in discesa dal 6,6% al 5,9%.

I decessi sono 376 (ieri 481), per un totale di 110.704 vittime da inizio epidemia.

Ancora in leggero aumento le terapie intensive, 10 in più (ieri +23) con 234 ingressi del giorno, e sono 3.714 in totale, mentre i ricoveri ordinari proseguono la discesa con 215 unità in meno (ieri -245), 28.489 in tutto.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+4.132), seguita da Campania (+2.314), Puglia (+2.142), Piemonte (+2.127), Emilia Romagna (+1.789) e Lazio (+1.631). I contagi totali salgono a 3.650.247.

In leggero aumento i guariti, 21.311 (ieri 19.620), per un totale di 2.974.688. Torna a calare il numero delle persone attualmente positive, 440 in meno (ieri +1.816): i malati attuali sono ora 564.855.

Di questi, sono in isolamento domiciliare 532.652 pazienti.