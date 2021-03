"Cercasi infermieri per vaccini ad allettati". L'appello del sindaco nel Comasco

Nel nostro Paese non è mai stato ratificato in una legge il Regolamento Sanitario Internazionale del 2005 (l'ultimo finito nella Gazzetta Ufficiale è del 1981) ma l'Italia dichiarò all'Oms di avere recepito nella legislazione i contenuti dell'accordo firmato con altri 194 Paesi in cui si spiegava come prepararsi a un'eventuale pandemia