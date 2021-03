Covid: scende l'Rt nazionale a 1,08, Lazio verso l'arancione

AGI - L'indice Rt in Italia è in lieve calo a 1,08. E' quanto emerge dal monitoraggio della cabina di Regia ministero della Salute-Iss, riunita oggi come ogni venerdì per fare il punto sui colori delle Regioni. L'Rt era stabile a 1,16 da due settimane. In calo anche l'incidenza settimanale, scesa leggermente sotto la soglia considerata critica di 250 casi settimanali per centomila abitanti. Si va verso un cambio di colore di alcune Regioni. Il Lazio dovrebbe passare in arancione mentre passerà in rosso la Val d'Aosta. Oggi le ordinanze di Speranze che entreranno in vigore da martedì. Quella precedente infatti era entrata in vigore il 15 marzo e ha 15 giorni di validità. Da qui lo slittamento di un giorno rispetto al passato.

Pregliasco: "Dai 7 ai 13 mesi per tornare alla normalità"

Quando torneremo liberi di muoverci, anche fuori dall'Italia? "Purtroppo questa è una fase iniziale, c'è una problematica di sovranismo complessivo e di paura per gli arrivi dall'estero. Un modello matematico dell'Iss dice che servono dai 7 ai 13 mesi per ritornare alla normalità". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco ad Agorà sottolineando però che "è chiaro che non è facile realizzarlo in senso progressivo perché - ha spiegato - come abbiamo visto, quando ci sono le zone gialle o bianche c'è una difficoltà di progressione perché c'è una tendenza al 'liberi tutti', ma che ci sta. Come si fa a regolare il flusso rispetto alle libertà e ai desideri di ogni singolo? Questo è".

Vertice con Draghi sui concorsi e la cabina regia

E' previsto alle 11 a Palazzo Chigi un incontro, sul tema dello svolgimento dei concorsi pubblici, tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro della P.a., Renato Brunetta, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, e i componenti del Cts Silvio Brusaferro e Franco Locatelli.

Alle 12, invece, Draghi presiederà la cabina di regia anti Covid alla quale partecipano i ministri della Salute, Roberto Speranza, dell'Economia, Daniele Franco, dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, della Cultura, Dario Franceschini, delle Regioni, Mariastella Gelmini, della Famiglia, Elena Bonetti, dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, Roberto Garofoli, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli.