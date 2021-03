È nata Vittoria, secondogenita della coppia Ferragni-Fedez

AGI - È nata Vittoria, la secondogenita della coppia più glamour dei social italiani: Chiara Ferragni e Fedez. A dare l'annuncio - ovviamente con un post su Instagram - è stata l'imprenditrice-influencer: "La nostra Vittoria" si legge nel messaggio accompagnato da un cuore e da una foto della alla piccola in braccio alla madre e con la mano del padre a cercare la presa della manina.

In meno di un'ora il post ha racimolato quasi 70 mila commenti, tra cui quelli di star della musica come Dua Lipa e Francesca Michielin (che a Sanremo s è classificata seconda in duetto con Fedez) e ovviamente delle sorelle della Ferragni, anche loro popolarissime sui social, e dei principali brand di cui l'imprenditrice è 'ambasciatrice'.

Tre giorni fa con un'altra serie di post, la coppia aveva celebrato il terzo compleanno del primogenito, Leone. "Sono un po' provato, con venti minuti di sonno in corpo, ma sto bene e sono molto contento". Dopo aver annunciato su Instagram la nascita di Vittoria, Fedez si è collegato in video dall'ospedale per la conferenza stampa di 'Lol, chi ride è fuori' al via il primo aprile su Prime video dove avrà il ruolo di giudice con Mara Maionchi.

"Ci tenevo ad esserci comunque - ha spiegato dopo aver ricevuto gli auguri da tutto il cast - perché questo format rappresenta davvero qualcosa di nuovo in un periodo di palinsesti impolverati". Nel mood comico del programma, Elio, altro protagonista dello show, ha scherzato: "Complimenti, la nascita di un figlio è la miglior scusa mai sentita per non partecipare dal vivo alla conferenza stampa di un programma".