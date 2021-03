Scadenza rispettata: mercoledì 24 'esplode' la primavera, temperature fino a 20 gradi

AGI - Questa fase di stampo decisamente invernale sta per finire. Da domani l'anticiclone riuscirà a proteggere tutto il nostro Paese garantendo non solo un tempo asciutto, ma anche temperature in deciso aumento. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni i venti freddi che stanno ancora soffiando al Centro-Sud, responsabili delle ultime fasi instabili e di temperature sotto media, lasceranno spazio a correnti più miti e deboli.

Al Nord e su gran parte del Centro il clima si è già addolcito, ma si scalderà ulteriormente. Sarà una vera "esplosione di primavera": a partire da mercoledì le temperature massime saliranno fino a 17 C su gran parte delle regioni centrali e settentrionali, rimarranno ancora un po' sotto tono al Sud. Entro il weekend il clima mite e il tempo stabile e soleggiato avranno avvolto praticamente tutto il Paese.

Le temperature avranno un ulteriore incremento con punte di 19-20 C al Nord, in Toscana, sul Lazio e su molte regioni del Sud. Anche i valori notturni dopo un avvio ancora piuttosto freddo cominceranno a salire di 6-8 C sopra lo zero, ma questo solamente a partire da giovedì 24.