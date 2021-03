Arrivate in Italia 100.800 dosi del vaccino Moderna

AGI - Sono arrivate oggi alle 15 all'aeroporto di Pratica di Mare 100.800 dosi del vaccino Moderna. In serata saranno distribuite in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise e Puglia. Sempre stasera sono attese in Italia ulteriori 231.100 dosi, che saranno trasportate domani a Pratica di Mare per essere distribuite lunedì alle Regioni.

Si tratta del lotto di Moderna più consistente arrivato finora, la cui distribuzione a livello regionale inizierà nelle prossime ore, anche grazie a un notevole impiego di mezzi militari.

"Con quest'immissione di vaccini - spiega la struttura commissariale- il numero di dosi somministrate a livello nazionale dall'inizio del mese di marzo supererà i 3 milioni e 250 mila unità, portando a 7,6 milioni il numero totale di persone che hanno ricevuto il vaccino dall'inizio della campagna. Sempre dall'inizio di marzo, anche il numero di punti vaccinali è cresciuto del 25%, passando da 1510 a 1868".