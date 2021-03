In bici fino al Duomo, tornano i Fridays for Future a Milano

AGI - A Milano torna in piazza il movimento Fridays For Future in difesa del pianeta con una pedalata di gruppo in bicicletta che è partita da piazza Cairoli e si è conclusa sotto il Duomo. La bici è stata scelta come mezzo per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, ma anche per sottolineare "la voglia di una città a dimensione più umana e meno inquinata". Alla manifestazione ha partecipato il movimento Priorità alla Scuola.

I manifestanti hanno ribadito la richiesta che gli accordi di Parigi per il clima siano resi vincolanti per tutti i Paesi, tassando le emissioni e istituendo un fondo per i paesi più fragili. All'Italia viene chiesto che il Next Generation Fund EU sia impiegato per una vera transizione ecologica "rispettando la giustizia climatica e sociale". Per la città di Milano vengono auspicati "trasporti pubblici ecologici e gratuiti, stop consumo di suolo, i quartieri a chi li abita non alle auto".