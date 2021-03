Figliuolo dice basta allo spreco di dosi: "Chiunque passa va vaccinato"  

AGI - "Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene", altrimenti "si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato; questo bisogna fare". Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, a "Che Tempo che fa". "Dobbiamo accelerare, fare un cambio di passo - ha aggiunto - per andare a regime con 500 mila vaccinazioni al giorno per far sì che entro fine settembre almeno l'80% degli italiani sia vaccinato". Per riuscirci, ha sintetizzato Figliuolo, "si potrebbe dire più vaccini, più vaccinatori, più centri dove vaccinare". Altri step: "per fine di questo mese arriveremo a 15 milioni di dosi, nel prossimo trimestre è previsto l’arrivo di 52 milioni di dosi e quello dopo di 84 milioni". Certo, "ci sono stati problemi e ce ne saranno in futuro, ma andremo a bilanciare perchè avremo un'arma in più che è il vaccino di Johnson & Johnson che è monodose, stabile e quindi facilmente trasportabile", per cui "avremo nel secondo e terzo trimestre circa 25 milioni di dosi, che è come averne 50 mln rispetto ai vaccini odierni", che richiedono una seconda dose. Per quanto riguarda i badanti "sarebbe delittuoso" non vaccinarli, ha osservato in merito ai cargiver, ovvero coloro che si occupano di assistere disabili o anziani in difficoltà.

"Ora la svolta o perderemo tutto"

"Si sta capendo ora - ha sottolineato ancora il commissario - che è il momento della svolta o perderemo tutto: lo dobbiamo alle nostre radici, ai nostri anziani, sono morte 100 mila persone. Tutto sta che arrivino i vaccini, poi quando arriveranno in massa si farà fuoco con tutte le polveri: satureremo tutti i siti, si andrà, ci si vaccinerà e chiuderemo la partita". Per adesso, ha aggiunto,"chiedo agli italiani di voler bene a tutti coloro i quali stanno dando tutti se stessi" per fronteggiare l'emergenza, "parlo dei nostri medici e infermieri", poi "se ci sono sbavature, vi dico che miglioreremo", ma "sono sicuro che il nostro popolo straordinario farà la sua parte, come ha sempre fatto nei momenti difficili e vinceremo questa battaglia". Infine Figliuolo ha evidenziato che "c'è stata una forte azione da parte di Draghi sui presidenti delle case farmaceutiche, io stesso ho sentito tutti gli amministratori delegati".