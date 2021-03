Due alpinisti precipitano e muoiono sull'Appennino parmese

Valeria Ghezzi, presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, parlando con l'AGI ha sottolineato come non valga la pena tenere aperto solo per i residenti. A dicembre si stima una perdita di 600.000 euro. L'annullamento delle stagione costerà al mondo della montagna un mancato fatturato di 10 miliardi