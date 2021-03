La multinazionale Patheon Thermo Fisher produrrà un vaccino in Italia

AGI - La Patheon Thermo Fisher ha firmato una lettera di intenti per la produzione di massa di un vaccino in Italia.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva annunciato la conclusione del primo contratto tra un'azienda italiana e un'azienda titolare di un brevetto, senza fare nomi. L'azienda al momento non intende fornire ulteriori dettagli. Draghi ha assicurato che il governo punta a sviluppare la capacita' produttiva di vaccini in Italia.

La multinazionale statunitense Thermo Fisher Scientific ha due sedi nel nostro Paese, a Monza e a Ferentino in provincia di Frosinone.

Il gruppo ha più di 55 sedi in vari paesi: negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Giappone, Australia e in Europa nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, ha un fatturato annuo che supera i 25 miliardi di dollari e conta oltre 75.000 dipendenti. Opera attraverso varie divisioni tra cui Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services e Patheon, che è stata acquistata nell'agosto 2017 per 7,2 miliardi.

La sede ciociara è una struttura di 14.034 metri quadrati specializzata nello sviluppo di prodotti integrati liquidi sterili e liofilizzati e nella produzione commerciale, inclusi prodotti ad alta potenza e Lvp. Nel 2020 era stato annunciato un investimento di 130 milioni di euro per realizzare un nuovo centro produttivo, interamente integrato con gli attuali laboratori e con gli uffici gestionali, e un nuovo reparto sterile, nonché interventi di ricerca e sviluppo finalizzati al potenziamento del settore dell’immunoterapia e al settore dei biofarmaci ad azione anti neurodegenerativa.

La sede Thermo Fisher più grande è quella di Monza, specializzata nella produzione di farmaci iniettabili sterili per conto terzi (Cmo) con oltre 1.000 dipendenti. A Monza è stato istituito un centro all'avanguardia che rifornisce oltre 20 paesi, inclusi Stati Uniti, Europa e Asia Pacifico. Nel 2017 Thermo Fisher Scientific ha investito 25 milioni di dollari nell'ambito di un progetto complessivo da 150 milioni di dollari che comprendeva anche Ferentino.