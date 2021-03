Controlli anti-Covid per chi arriva in Sardegna, i primi nel porto di Olbia

AGI - È stata inaugurata nel porto di Olbia la prima procedura anti-Covid per chi arriva in Sardegna secondo quanto previsto dall'ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, emanata venerdì scorso. Sono annunciati "controlli rigorosi", come ha assicurato il capo della Protezione civile regionale Antonio Belloi parlando con l'AGI. I primi passeggeri sbarcati nello scalo gallurese sono stati quelli giunti a bordo delle navi Cruis Ausonia, proveniente da Livorno, e della Nuraghes della Tirrenia, proveniente da Civitavecchia, giunte attorno alle 7.

Tre postazioni nella stazione marittima

Tutti sono sono stati dirottati verso la stazione marittima, messa a disposizione dall'autorità di sistema portuale. Qui è stata allestita, nella sala congressi, la struttura della protezione civile che ospita gli operatori dell'Ats. All'interno operano tre postazioni con infermieri e medici con una tensostruttura d'appoggio. I passeggeri sono stati accolti dagli uomini della protezione civile regionale e della sicurezza portuale che controllano i certificati di vaccinazione o di non positività al coronavirus in base a un tampone effettuato da almeno 48 ore.

Chi ne è sprovvisto è stato invitato a dirigersi verso una delle tre postazioni dove viene sottoposto a test rapido. Il referto arriva dopo 15 minuti. Solo chi risulta positivo dovrà effettuare il tampone molecolare.

Verifiche anche negli aeroporti

Nelle prime ore del mattino sono state controllate diverse centinaia di persone. Da quanto si apprende non si è verificato alcun problema.né si registrano proteste o resistenze ai controlli. Solo sorpresa da parte di qualcuno non informato delle nuove procedure o che pensava non scattassero per chi si metteva in viaggio ieri quando l'ordinanza non era ancora in vigore. Dopo le prime due navi è arrivato anche il traghetto 'Moby Wonder'. Anche in questo caso le operazioni si sono svolte senza particolari problemi.

Le verifiche proseguiranno nei tre aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero e nello scalo marittimo di Porto Torres, oltre che a Golfo Aranci e per i traghetti in arrivo dalla Corsica a Santa Teresa di Gallura. La prima nave passeggeri che arriverà nel porto di Cagliari è invece prevista domani.