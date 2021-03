Rissa tra giovani a Nuoro nel primo sabato di 'zona bianca'

AGI - Rissa tra giovani, oggi pomeriggio a Nuoro, vicino a Santa Maria della Neve, nel primo sabato di 'zona bianca' in Sardegna. La segnalazione di alcuni testimoni è arrivata al 113, ma gli equipaggi delle volanti non hanno trovato nessuno. Con tutta probabilità i giovani allarmati dall'arrivo della polizia ai sono allontanati in tutta fretta.

Gira però sui social un video della rissa che è stato acquisito dalla squadra mobile, così come i filmati delle telecamere presenti nella zona. Sono stati anche controllati i pronto soccorso, ma non risulta alcun ferito ricoverato di recente che possa far pensare a qualcuno coinvolto nella rissa. Sempre da quanto si apprende non avrebbe partecipato più di una decina di ragazzi. La questura ha avviato le indagini per individuare i responsabili.