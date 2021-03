"Col sistema dei colori la variante inglese ha dilagato", dice Galli

Agi - "Il sistema dei colori è per me un bicchiere mezzo vuoto. Ci siamo congelati in una determinata situazione, nel frattempo ha dilagato la variante inglese. Ed è chiaro che in una situazione che non riesce a farti svoltare basta poco perché si ricominci". Lo ha dichiarato Massimo Galli, primario del Sacco, nel corso di Timeline, su Sky TG24.

"Ha più senso - ha spiegato - andare in maniera selettiva per aree maggiormente colpite, quindi non per Regioni, e fare in quelle aree la vaccinazione a tappeto e mettere sotto controllo le persone che possono essere ulteriore fonte di diffusione".

"In ospedale stiamo per riconvertire in reparto Covid un reparto che normalmente faceva altro", ha detto ancora Galli. "Non è una situazione di aperta crisi - ha precisato - ma presenta segnali di allarme, anche in altri ospedali. Ci stiamo preparando ad affrontare una richiesta di ricoveri che secondo logica dovrà crescere. Tante infezioni nei giovani vogliono dire tante infezioni nei genitori, che vogliono dire infezioni negli anziani. Quando arrivano a essere numerose negli anziani la richiesta di ricovero e di terapia intensiva finisce fatalmente per aumentare".