Riapre a Roma il Mausoleo di Augusto, era chiuso da 14 anni

AGI - Riapre dopo 14 anni il Mausoleo di Augusto. L'iconico monumento funebre del primo imperatore torna accessibile a tutti.

La prima giornata ufficiale di visita è stata tenuta a battesimo questa mattina dalla sindaca Virginia Raggi, che ha voluto condividerla con le rappresentanze delle categorie di cittadini particolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia: commercianti e commessi, baristi, ristoratori, operai, lavoratori in cassa integrazione, medici, infermieri, volontari della Protezione Civile e sacerdoti.

Il Mausoleo è stato chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale.

la sindaca Virginia Raggi al mausoleo di Augusto

"Finalmente riapre il Mausoleo di Augusto, un gioiello del patrimonio storico dell’umanità che restituiamo al mondo intero dopo tanti anni di chiusura.

Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione TIM, che ci ha permesso di fare un bellissimo regalo ai cittadini, con la generosità di un’imprenditoria illuminata, sensibile al valore incommensurabile del nostro patrimonio storico, artistico e culturale", dichiara la sindaca Virginia Raggi.

I lavori di ristrutturazione di Piazza Augusto Imperatore A Roma

La risistemazione del Mausoleo è la prima parte di un restyling di piazza Augusto Imperatore che danno attende una nuova sistemazione anche per valorizzare il monumento.

La visita è gratuita per tutti fino al 21 aprile, ma già sold out. Successivamente previa prenotazione e per il 2021 resterà gratuita per i residenti in città.