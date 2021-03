Galli: "Con le varianti il virus contagia oltre il solito metro e mezzo"

AGI - "La variante inglese diventerà prevalente, se già non lo è". Ne è convinto Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, che ribadisce la maggior contagiosità: "Una velocità di trasmissione maggiore del 37 o del 40% - ha spiegato - vuol dire che probabilmente il virus va anche più lontano del solito metro e mezzo e infetta più efficacemente bambini e ragazzi anche se per fortuna non sembra più capace di ammazzare".

"Una concentrazione magari anche inferiore delle famose goccioline - ha aggiunto - riesce ad arrivare qualche centimetro piu in là e ad arrivare ugualmente ad infettare per la maggiore affinità di questa variante per i nostri recettori cellulari. Sono ipotesi che hanno una loro logica e che ci spaventano in modo particolare. Sapevamo che avremmo dovuto fare i conti con queste nuove varianti che ci fanno prevedere un numero molto più elevato di malati: il rischio è quello di dover di nuovo fronteggiare una ondata pesante di infezioni".

"Le cose non stanno andando per niente bene - ha osservato Galli - certi comportamenti sono a dir poco sciagurati, frutto dell'illusione di aver messo alle spalle qualcosa che invece abbiamo ancora davanti". Quindi, ha proseguito: "Il lockdown ha un pregio e un limite: il pregio è quello di far crollare le infezioni, il limite è che se le situazioni non vengono ancora contenute, quando si riapre si torna daccapo".

"La soluzione sta nel vaccino - ha ribadito - credo che si dovrebbero operare interventi vaccinali con una strategia parallela: da una parte vaccinare strati di popolazione, operatori sanitari, anziani, fragili; dall'altro cercare di usare il vaccino come 'effetto barriera' nelle aree maggiormente colpite. Potrebbe funzionare, non abbiamo certezze - ha concluso Galli - è una scommessa, ma secondo logica ed esperienza dovrebbe rivelarsi uno strumento importante".