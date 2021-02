Sono 18.916 i nuovi casi di Covid, 280 i morti. Positività al 5,8%

AGI - In calo la curva epidemica in Italia. Sono 18.916 i casi nelle ultime 24 ore (ieri 20.499) con un numero quasi stabile di tamponi: 323.047 (ieri 325.404). Il tasso di positività scende al 5,8% (ieri 6,3%). In crescita il numero dei decessi, 280 (ieri 253), per un totale di 97.507 vittime da inizio epidemia.

Prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 22 in più (ieri +26), con 163 ingressi del giorno, e salgono a 2.216. I ricoveri ordinari crescono di 80 unità (ieri +35), 18.372 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Lombardia è la regione con il maggior numero di casi

La Regione con più casi è sempre la Lombardia (+4.191), seguita da Emilia Romagna (+2.542), Campania (+2.215) e Lazio (+1.347). Il totale dei casi sale a 2.907.825. I guariti sono 11.320 (ieri 11.714), per un totale di 2.398.352. Continua anche la risalita del numero degli attualmente positivi, 7.302 in più (ieri +8.521), e sono 411.966 in tutto. Di questi, 391.378 pazienti sono in isolamento domiciliare, 7.200 in più di ieri.