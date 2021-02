Due uomini napoletani primi casi di variante brasiliana in Campania 

AGI - Anche in Campania primi casi di Covid 19 nella variante brasiliana. All'ospedale Cotugno, infatti, un esame a campione effettuato su due pazienti ricoverati ha dato questo risultato. I due sono uomini, napoletani, e non erano reduci da viaggi all'estero. Uno dei due è ancora ricoverato in degenza ordinaria e in condizioni discrete, l'altro è stato dimesso.