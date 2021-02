Azzannata alla gola da un cane nel Leccese, grave una bimba di 11 anni

AGI - Una bimba di 11 anni è stata azzannata alla gola da un cane, è grave in ospedale. È accaduto a Cannole nel Leccese. La piccola era ospite con i genitori, di una famiglia di amici. Nella casa di campagna in cui si trovavano, il cane dei proprietari, un lupo cecoslovacco, ha puntato la bimba e la azzannata alla trachea. La piccola è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Lecce. È in prognosi riservata.

© Wikipedia Lupo Cecoslovacco