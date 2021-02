Per Crisanti, "abbiamo perso tempo. La terza ondata è iniziata"

AGI - "In Italia abbiamo di nuovo sprecato un sacco di parole e soprattutto tempo non guardando in faccia la realtà. E tra una settimana conteremo 30 mila contagi al giorno". Lo afferma all'AGI Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. "La terza ondata è già iniziata e si continua a parlare di riaperture con questi numeri. Abbiamo completamente perso il contatto con la realtà", continua l'esperto.

"In questo momento mi trovo in Inghilterra e devo fare un tampone ogni due giorni. Qui hanno chiuso tutto otto settimane fa e si parla di riaprire a giugno".

Per Crisanti, "ci vuole un approccio molto diverso su tutto. Sul distanziamento, sul monitoraggio, sui test, sulle scuole. E' stato sbagliato tutto. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti". In particolare, sui vaccini è stata sbagliata anche la comunicazione: "Sembrava che dovessero arrivare tutti subito e così si è distolta l'attenzione sul problema dei tracciamenti", conclude.