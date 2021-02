Alla Farnesina l'omaggio di diplomatici e carabinieri a Attanasio e Iacovacci

AGI - Un centinaio di diplomatici in servizio a Roma, nella sede della Farnesina, si è raccolto in silenzio, nel piazzale antistante il ministero, per ricordare il collega Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato in Congo. Non tutti, infatti, hanno potuto partecipare ai funerali di Stato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a causa delle misure anti Covid.

La partecipazione dei carabinieri

Al momento di raccoglimento hanno partecipato anche alcuni carabinieri distaccati presso il dicastero. Tutti i presenti sono rimasti una decina di minuti in silenzio, distanziati gli uni dagli altri e con la mascherina.