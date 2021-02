È morto  Guido Stagnaro, il 'papà' di Topo Gigio

AGI - E' morto a Milano di Covid, all'età di 96 anni, Guido Stagnaro, padre di 'Topo Gigio'. In 40 anni di carriera è stato regista, attore, autore teatrale e televisivo e oltre che scrittore e sceneggiatore di oltre trecento fiabe per bambini. Stagnaro era nato a Sestri Levante il 20 gennaio del 1925 e aveva iniziato a collaborare con la Rai, trasferendosi a Milano, già nel 1950 specializzandosi poi nella regia delle trasmissioni per ragazzi.

Nel 1959 è stato con Gianfranco Bettetini coautore e regista della serie dedicata al pupazzo Topo Gigio, portato al successo insieme a Maria Perego e a Federico Caldura. Successivamente è passato poi a occuparsi di trasmissioni per adulti, curando tra l'altro la regia della trasmissione Aria di mezzanotte di Antennatre, ideata e condotta da Enzo Tortora, e quindi alla Finivest con la serie "I cinque del quinto piano" su Canale 5. E' stato anche il regista di "Test" nel 1983, gioco quiz condotto da Emilio Fede. Ha ottenuto il Premio nazionale di regia televisiva.